ওএমআর মেশিন কেনা কোম্পানি বিএনপির, দাবি শিবির প্যানেলের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ওএমআর মেশিন ও ব্যালট বিএনপি সমর্থিত ব্যক্তির কোম্পানি থেকে কেনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সাংবাদিকদের কাছে প্রমাণসহ এ তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘ওএমআর মেশিন জামায়াত নেতার প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অথচ এইচআর সফটবিডি নামের প্রতিষ্ঠানের সিইও রোকমনুর জামান রনি বিএনপি সমর্থক। তার ফেসবুক আইডিতে গেলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে। তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ বিএনপি নেতার সঙ্গে ছবি দিয়ে নানান সময় পোস্ট দিয়েছেন। জামায়াতবিরোধী পোস্টও তার আইডিতে দেখা যায়।’

তিনি বলেন, ‘ওএমআর মেশিন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা হয়েছে সেটি কোনো বিষয় নয়। এ মেশিনে কোনো ত্রুটি আছে কি না সেটা দেখার বিষয়। আমরা যদি বলি আমাদের ভিসি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি ছিলেন। তাই বলে কী গোটা বিশ্ববিদ্যালয় বিএনপির হয়ে গেছে?

এছাড়াও তিনি ছাত্রদল প্যানেলের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, মব সৃষ্টি ও দায় চাপানোর অভিযোগ করেন। তারা সাংবাদিকসহ নির্বাচনের সঙ্গে যুক্তদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন।

এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে মোট আটটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র।

ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।

