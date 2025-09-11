  2. ক্যাম্পাস

নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা
নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করেন ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রশিবিরের নেতারা/ সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ঢাকার চতুর্থ নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করেছেন ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’র বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আজাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করেছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট থেকে নির্বাচিত ডাকসু নেতারা।’

এর আগে রাজধানীর রায়েরবাজারে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের কবর জিয়ারত করেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা।

আরএএস/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।