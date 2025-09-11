নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা

নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করলেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ঢাকার চতুর্থ নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করেছেন ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’র বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আজাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক নবাব সলিমুল্লাহর কবর জিয়ারত করেছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট থেকে নির্বাচিত ডাকসু নেতারা।’
এর আগে রাজধানীর রায়েরবাজারে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের কবর জিয়ারত করেন ডাকসুর নবনির্বাচিত শিবির নেতারা।
