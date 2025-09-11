  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাকসু নিয়ে আলোচনা বয়কট ছাত্রদলের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের খসড়া আচরণবিধি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনে বয়কট করেছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পৌনে ২টার দিকে সভা বয়কট করে ছাত্রদল।

সভার শুরুতে নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ নির্বাচনের জন্য খসড়া আচরণবিধি পড়ে শোনান। পরে শিক্ষার্থীরা আচরণবিধি নিয়ে নানান প্রশ্ন করলে কমিশন তার উত্তর দিতে দেয়। কিন্তু, কথা বলার সুযোগ না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় সৃষ্টি হয়। সভার শেষ পর্যায়ে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সভা বয়কট করে চলে যান।

বয়কটের বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় বলেন, ‌‘নির্বাচন কমিশন শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়ার জন্য মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। অথচ এখানে শিক্ষার্থীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারা ধরাবাধা নিয়ম করে দিয়েছেন। যে কয়েকজন কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের একের অধিক প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারা অতীত প্রশাসনের মতো শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছেন।’

তিনি বলেন, ‘একচেটিয়াভাবে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের কথা বলার, জবাবদিহিতা নেওয়া এবং প্রশ্ন করার সুযোগ না পাওয়ায় আমরা ছাত্রদল মতবিনিময় সভা বয়কট করেছি।’

তবে, মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, নির্বাচন কমিশন মূলত যাতে হট্টগোল বা কোনো ধরনের ঝামেলা না হয়, সেজন্য লিখিত বক্তব্য দিতে বলে। অনেকেই কয়েকটি করে প্রশ্ন করেছেন। একটার বেশি প্রশ্ন করতে না দেওয়ার বিষয়টি বানোয়াট। আর ছাত্রদল সভা বয়কট করেছে শুরু দুই ঘণ্টা পর। বলা যায় শেষের দিকে।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে বদ্ধপরিকর। যে সংগঠনটি অভিযোগ করেছে তাদের অনেকেই কথা বলেছেন। দুই ঘণ্টা পর তারা এটি বয়কট করেন। আমরা তো বলেছি, এটা চূড়ান্ত নয়। আমাদের দরজা সবসময় খোলা। শিক্ষার্থীরা তাদের যে কোনো ধরনের অভিযোগ আমাদের জানাতে পারবে।’

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন, সদস্য অধ্যাপক ড. বেগম ইসমত আরা হক, অধ্যাপক ড. আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরী।

