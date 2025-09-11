ডাকসু নির্বাচন
শামসুন্নাহার হলের নেতৃত্বে কানিজ ও মম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী শামসুন্নাহার হলের নেতৃত্বে এসেছেন কুবরাতুল আইন কানিজ ও সামিয়া মাসুদ মম।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে হলটির ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের কানিজ কুররাতুল আইন এক হাজার ৪৬ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কেটিং বিভাগের সামিয়া মাসুদ মম এক হাজার ৫৯০ ভোট পেয়ে হয়েছেন জিএস। এছাড়া ১১০৩ ভোট পেয়ে এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন নূরে জান্নাত সুজানা।
সাহিত্য সম্পাদকে ইসরাত জাহান সুমনা, সমাজসেবা সম্পাদকে তাবাসসুম অনন্যা, পাঠকক্ষে সম্পাদকে ইসরাত জাহান গয়না, এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকে উমা রানী পোদ্দার নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া ক্রীড়া সম্পাদকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের জন্য আশা তালুকদার ও বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের জন্য লামিয়া আক্তার নির্বাচিত হয়েছেন।
চার সদস্যের তালিকায় আছেন রাফা উসরাত জামান, জেবা সায়ীমা, আনোয়ারা হক ঐশী এবং দীপিকা সানা।
