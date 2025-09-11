  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাকসু বর্জনের পর ছাত্রদলের বিক্ষোভ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন বর্জনের পর নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে বিক্ষোভ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। এসময় ‘ভোট চুরির জাকসু, মানি না মানবো না’, ‘ভোট চুরির জাকসু, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’ স্লোগান দেন তারা।

মিছিলে ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থীরাসহ জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক, সদস্য সচিব, যুগ্ম সচিব উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন ছাত্রদল প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী।

