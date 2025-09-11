  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

স্যার এ এফ রহমান হল সংসদে নির্বাচিত হলেন যারা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্যার এ এফ রহমান হল সংসদে নির্বাচিত হলেন যারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এ এফ রহমান হলের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ফলাফলে ভিপি (সহ-সভাপতি) পদে ৪৬১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন রফিকুল ইসলাম।

এছাড়া, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৩৬৯ ভোট পেয়ে হাবিব উল্লাহ ( হাবিব) এবং এজিএস পদে ৩২৯ ভোট পেয়ে আবদুল্লাহ আল জুবাইর নির্বাচিত হয়েছেন। তিনজনই হল সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সাহিত্য সম্পাদক পদে মো. আমীর হামজা বিল্লাহ ৩৯২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সংস্কৃতি সম্পাদক পদে জয়ী ইফাদ হাসান পেয়েছেন ৩২২ ভোট। অন্যদিকে পাঠকক্ষ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন মো.ওয়াসীর আল মাসতুর ২২৬ ভোট । সমাজসেবা সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান মুবীন ৩৪০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে ‘বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের দায়িত্বে’ নির্বাচিত হয়েছেন মো. হাবিবুল্লাহ এবং ‘অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের দায়িত্বে’ জয়ী হয়েছেন আব্দুল্লাহিল আবরার।

সদস্য পদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে প্রথম হয়েছেন মো. মাহাবুব আলম খান রাব্বি (মাহাবুব)। তিনি ৫১২ টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও বাকি তিনজন হলেন মো. রেদুয়ান মিয়া, মো. আজগর আলী ও ওয়ালিইউল ইয়ামিন নাবিল।

এফএআর/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।