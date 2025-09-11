ডাকসু নির্বাচন
বিজয় একাত্তর হল সংসদে নির্বাচিত হলেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত ফলাফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের সহ-সভাপতি (ভিপি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের হাসানুল বান্না।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে বিজয় একাত্তর হলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আশিক বিল্লাহ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ইমরান হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনজনই হল সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন।
হাসানুল বান্না জাগোনিউজকে বলেন, তারা শিবির সমর্থিত হয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন।
সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সমাজসেবা সম্পাদকে নাজমুল ইসলাম, বহিরাঙ্গন ক্রীড়াতে সিফাত সাদিক খান, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়াতে মিনহাজ উদ্দিন অনিক, সাহিত্য সম্পাদকে ইউসুফ আব্দুল্লাহ, সংস্কৃতি সম্পাদকে শরীফ আহমেদ এবং পাঠকক্ষ সম্পাদকে তারেক রহমান শাকিব
নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া নির্বাচিত চারজন সদস্যের তালিকায় আছেন মাসুম বিল্লাল, জহির রায়হান, আহনাফ আহমেদ রাফি এবং সোলাইমান হোসাইন রবি।
এফএআর/কেএএ/