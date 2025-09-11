ডাকসু নির্বাচন
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাবির সিনেট ভবনে ঘোষিত ফলাফলে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে বিভিন্ন পদে নির্বাচিতদের নাম প্রকাশ করা হয়।
হল সংসদের ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মহিউদ্দিন মাহাবুব। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন আসিফ ইমাম এবং এজিএস পদে ফোজায়েল আহমাদ।
সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন সুহৃদ রায়হান, পাঠকক্ষ সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম। ক্রীড়া সম্পাদক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) পদে নির্বাচিত হয়েছেন হোসনে ইয়াসিন আরাফাত এবং ক্রীড়া সম্পাদক (অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম) পদে মো. তাজকির। সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল আহাদ এবং সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মো. হারুন অর রশিদ।
এছাড়া চারটি সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাদিক মুনিম, তাওফিকুল ইসলাম প্রতীক, মোল্লা আবিদ হোসেন ও শাহেদ ইমন।
এফএআর/কেএএ/