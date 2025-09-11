শেকৃবিতে দ্বিতীয় সমাবর্তন আগামী বছর

শেকৃবিতে দ্বিতীয় সমাবর্তন আগামী বছর
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: আব্দুল লতিফ। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তৌফিক দিলে সামনে বছর ২০২৬ সালে আমাদের সমাবর্তন আয়োজন করবো।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিষয়ে তিনি বলেন, এতদিন আমরা ভুল তারিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করে আসছিলাম। মূলত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের মাধ্যমে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট থেকে পরিপূর্ণ ভাবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে।
এসময় তিনি কোটা প্রথার সংস্কার, দ্রুত রেজাল্ট প্রকাশসহ গত এক বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন।
আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রাশেদুল ইসলাম, শেকৃবি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন, ট্রেজারার অধ্যাপক মো. আবুল বাশার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো আরফান আলী, ছাত্র নির্দেশনা পরিচালক প্রফেসর ড. মো আশাবুল হক সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা।
এর আগে, সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ এর নেতৃত্বে রঙিন বেলুন ও শান্তির প্রতীক সাদা কবুতর উড়িয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরপর বর্ণাঢ্য র্যালি প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন প্রদক্ষিণ করে টিএসসিতে এসে শেষ হয়। পরে সন্ধ্যায় শুরু হয় আলোচনা সভা। সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
সাইদ আহম্মদ/কেএএ/