বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার: শাবিপ্রবি উপাচার্য

বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার: শাবিপ্রবি উপাচার্য
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, ‘দেশে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থীরা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বিদ্যমান নীতিমালার কারণে তারা অধিক যোগ্যতা সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।’
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আয়োজিত ‘প্রকৌশলীদের সঙ্গে চলমান বৈষম্য ও সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
উপাচার্য বলেন, ‘প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সমস্যাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনের একটি বিষয়। কারিগরি শিক্ষা সচিব বিষয়টি দেখে থাকেন। তাই তোমাদের কাছে আহ্বান থাকবে, তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝাও। প্রয়োজনে এ সমস্যা সমাধানে আইনি সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। তবে আন্দোলনের সময় এমন কোনো কর্মসূচি আমরা নেব না যাতে শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’
তিনি বলেন, ‘বিদ্যমান নীতিমালার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা নিদারুণভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তারা বিভিন্ন চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ডিপ্লোমাদের ইঞ্জিনিয়ার বলা দুঃখজনক, বিভিন্ন দেশে তারা অন্য নামে পরিচিত। আমি মনে করি, ইঞ্জিনিয়ার শব্দটি তোমাদের (বিএসসি শিক্ষার্থীদের) জন্য প্রযোজ্য। আমি এই আন্দোলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।’
মতবিনিময় সভায় সিলেটের নর্থ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবাল, শাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন এবং সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আসাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/জিকেএস