ঢাবির শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদে নির্বাচিত হলেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের মো. মুসলিমুর রহমান।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন আরবী বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের আহমেদ আল সাবাহ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের মুশফিক তাজওয়ার মাহি।
সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সাহিত্য সম্পাদকে আবিদ হাসান (রাফি), সংস্কৃতি সম্পাদকে মো. জোবায়ের হোসাইন, সাহিত্য সম্পাদকে শের শাহ আলী খাঁন, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদকে জুনায়েদ রহমান জিদান, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদকে আব্দুল্লাহ আল নোমান এবং সমাজসেবা সম্পাদকে আজিজুর রহমান মানিক নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া চারটি সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. জলিলুর রহমান, মো. মাইনুদ্দিন, মো. রিজবী আহমেদ এবং মো. মোশারফ।
