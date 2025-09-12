ঢাবির জসীম উদদীন হল সংসদের এজিএস হলেন নড়াইলের হিজবুল্লাহ

ঢাবির জসীম উদদীন হল সংসদের এজিএস হলেন নড়াইলের হিজবুল্লাহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে কবি জসীম উদদীন হলের সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে জয়লাভ করেছেন নড়াইলের কালিয়া উপজেলার হিজবুল্লাহ আল হিজুল।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জাগো নিউজকে তিনি নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, হিজবুল্লাহ আল হিজুল ৩৬৯ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহতাসিম বিল্লাহ হিমেল পেয়েছেন ২৫৫ ভোট। ওই হল সংসদের ভিপি পদে মুহাম্মদ ওসমান গনি এবং জিএস পদে মাসুম আব্দুল্লাহ নির্বাচিত হন।
হিজবুল্লাহ নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মো. আবু দাউদের ছেলে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। এর আগে তিনি ২০১৯ সালে খুলনা আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম (এইচএসসি)-তে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০১৭ সালে খুলনার তেরখাদার আটলিয়া সিদ্দিকিয়া আলিম মাদরাসা থেকে দাখিল (এসএসসি) পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৬১ পেয়ে উত্তীর্ণ হন।
এছাড়া পড়াশোনার পাশাপাশি হিজবুল্লাহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি বাঁধন নামের একটি রক্তদান সংগঠনের জসীম উদদীন হল ইউনিটের সাবেক সভাপতি। হিজবুল্লাহ হলে শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিসিন বক্স স্থাপন, ইলেক্ট্রিক সাইকেল পাম্পার স্থাপন এবং রুমের সামনে ফুলের টব প্রদানসহ নানা ধরনের কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি জুলাই আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
হিজবুল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন হলে থাকার সুবাদে হলের সমস্যা ও সম্ভাবনা কাছ থেকে দেখার এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শিক্ষার্থীদের ন্যায্য সমস্যাগুলো দ্রুত ও যথাযথভাবে সমাধান করতে পারবে।
তিনি আরও বলেন, হলের শিক্ষার্থীরা আমাকে যোগ্য মনে করে এজিএস পদে নির্বাচিত করেছেন—এ জন্য আমি সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধশালী হল গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।
