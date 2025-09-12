ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল সংসদ নির্বাচনে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে মো. আহসান হাবীব ইমরোজ সহ-সভাপতি (ভিপি) এবং খালেদ হাসান সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোটগ্রহণ শেষে রাতে প্রকাশিত ফলে আরও দেখা গেছে, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) নির্বাচিত হয়েছেন ফারহাজ বিন নুর নিশাত।
আহসান ছাত্রশিবির সমর্থিত ও খালেদ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত হলেও নির্বাচন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে।
জহুরুল হক হলে সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন মো. তামিম ইকবাল, সংস্কৃতি সম্পাদক পদ পেয়েছেন মো. সাদিক ইসমাইল তাহসিন ও পাঠচক্র সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সুফি আহমেদ।
এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. খালিদ মুহিবুল্লাহ, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. পলাশ মাহমুদ ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে মো. জাহিদ রায়হান রিপন জয়ী হয়েছেন।
চারটি সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল আহাদ আল মাহমুদ, তাসনিম রুবাইয়াত, মো. ইমরুল ফয়েজ রাফসান ও আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ।
