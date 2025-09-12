রাতেই প্রকাশ করা হতে পারে জাকসু নির্বাচনের ফল
ভোটগ্রহণের একদিন পরও প্রকাশ করা হয়নি জাকসু নির্বাচনের ফলাফল। রাতেই ফলাফল প্রকাশের চেষ্টায় একসঙ্গে গণনা করা হচ্ছে ১০ কেন্দ্রের ভোট।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশেদুল আলম।
তিনি জানান, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা করা হচ্ছে। রাতেই ফলাফল প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।
এর আগে বিকেল ৫টার দিকে ২১টি হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়। তবে বিজয়ীদের তালিকা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। পরে বিভিন্ন অসঙ্গতির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করে ছাত্রদলসহ চারটি প্যানেল ও স্বতন্ত্র পাঁচ প্রার্থী।
তবে ম্যানুয়ালি ভোট গণনা করায় ফলাফল প্রকাশ করতে বিলম্ব হচ্ছে। আজ রাতের মধ্যে ফল ঘোষণা করা হবে কি-না তাও নিশ্চিত নয়।
জাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। এর প্রায় ৬৭-৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।
