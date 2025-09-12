  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে না পেরে বিএনপিপন্থি শিক্ষকের পদত্যাগ

জাবির জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সদস্য ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে না পেরে পদত্যাগ করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন শিবিরের প্যানেলের এজিএস প্রার্থী ফেরদৌস আল হাসান। একইসঙ্গে ৩০ ঘণ্টা পরে কেন তার পদত্যাগ, সেই প্রশ্ন রেখেছেন তিনি।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন শিবিরের সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের এই প্রার্থী।

এরআগে রাত পৌনে ৯টায় সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, গতকালের নির্বাচনে তিনি নানারকমের অভিযোগ এবং ক্রুটি দেখেন। এসব কারণে তিনি নির্বাচন স্থগিত করার দাবি জানান। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার কথা না রেখে বিকেলে পুনরায় ভোট গণনা পুনরায় শুরু করায় এই পদক্ষেপ নেন তিনি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের তিন সদস্য জাকসু নির্বাচন থেকে পদত্যাগ করেন। তারা হলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরীন ইসলাম খান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।

প্রান্ত/এসআর

 

 

 

