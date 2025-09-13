  2. ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচন: গভীর রাতেও ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা

প্রকাশিত: ০৩:০৪ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি- জাগো নিউজ

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। গতকাল (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে ২১ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তবে ভোটগ্রহণের ৩০ ঘণ্টা পার হলেও এখনও ফলাফল প্রকাশ করতে পারেনি জাকসু নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, গতকাল বিকেল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোট গণনা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কিছু হল থেকে ব্যালট বাক্স দেরিতে আসে। পরে রাত সোয়া ১০টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়।

পাঁচটি ওএমআর পদ্ধতিতে ভোট গণনা করার কথা থাকলেও ছাত্রদলসহ কিছু প্রার্থীর দাবির মুখে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা শুরু করে প্রশাসন। ফলে ভোট গণনা শুরু হতে প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় লাগে। অবশেষে সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয় বহুল প্রত্যাশিত জাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা।

ফলাফলের আশায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যা থেকে জড়ো হতে থাকেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে এক রকম উল্লাস দেখা যায়।

মাহফুজ আলম নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হলো জাকসু নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে সবার মধ্যে এক অন্য রকম উৎসব বিরাজ করছে। নানা সমস্যা দেখা দিলেও নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে আশা করি। ফলাফল প্রকাশ করতে প্রশাসন অনেক দেরি করে ফেলছে। যা সবার মধ্যে বিরক্তের কারণ হলেও সবাই বসে আছি ফলাফল জানার জন্য। ফল জেনেই হলেই যাবো।

ফলাফল প্রকাশে দেরি করার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ম্যানুয়ালি গণনা করায় দেরি হচ্ছে। কখন ফলাফল প্রকাশ করতে পারবো তা বলতে পারছি না।

