ডাকসু নির্বাচন
সুফিয়া কামাল হল সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কবি সুফিয়া কামাল হলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সানজানা আক্তার চৌধুরী (রাত্রি) ১২২০ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হয়েছেন।
১২৪৯ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হয়েছেন দর্শন বিভাগের মোছা. রুকু খাতুন। সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সংস্কৃতি বিভাগের শিমু আক্তার। হলটিতে সর্বোচ্চ ১৬৫৫ ভোট পেয়েছেন তিনি।
সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সাহিত্য সম্পাদকে সানজিদা আক্তার, সংস্কৃতি সম্পাদকে তাহমিদা আক্তার, পাঠকক্ষ সম্পাদকে রোজা রওনক এবং সমাজসেবা সম্পাদক হেরেম আক্তার ইরা নির্বাচিত হয়েছেন।
অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদকে নির্বাচিত হয়েছেন সাবিকুন্নাহার আনিকা এবং বহিরাঙ্গন ক্রীড়াতে ইতি রাণী রায়। এছাড়া চারটি সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন নাফিসা সামিহা, পপী রাণী দাস, সোহানা খাতুন ও ফাহিমা শারমিন।
