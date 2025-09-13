  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলম বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চারটি বছর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। যারা এ সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে, তারাই একদিন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে আনবে। তাই নিজেদের সময়ের যথার্থ ব্যবহার করতে হবে।’

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) নবীনবরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

শাবিপ্রবি উপাচার্যের প্রশংসা করে ডিসি আরও বলেন, ‘সরওয়ারউদ্দিন স্যার শুধু একজন ভালো মানুষ নন, তিনি একজন দক্ষ গবেষকও। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন গভীর রাতেও তাকে ল্যাবে গবেষণা করতে দেখেছি। কার্জন হলে হাতে গোনা কয়েকজন গবেষকের একজন ছিলেন তিনি। উপাচার্য হিসেবে তাকে পাওয়া আমাদের জন্য সৌভাগ্যের।’

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে এবং সিজিপিএ ভালো রাখার চেষ্টা করতে হবে। টিউশনের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকলে টাকার লোভ বাড়ে, যা পড়াশোনার ক্ষতি করে। বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনেরও আহ্বান জানান তিনি।’

কিশোরগঞ্জের গুণীজনদের উদ্দেশে উপাচার্য আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের জন্য যদি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়, তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে। একদিন এই শিক্ষার্থীরাই কিশোরগঞ্জের গর্বে পরিণত হবে।’

কিশোরগঞ্জ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা ও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে এসময় পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ছাতক উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সঞ্জয় ঘোষ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পানসী গ্রুপের ম্যানেজিং পার্টনার হাজী সালাউদ্দিন, শাহীন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী হাজী মো. শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

