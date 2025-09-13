  2. ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচন

দুই কেন্দ্রে ভোট গণনা বাকি, সন্ধ্যায় চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৮ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ১৯ কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক লুৎফুল এলাহী।

তিনি জানান, ‘কাজী নজরুল ইসলাম হল ও রবীন্দ্রনাথ হলের ভোট গণনার কাজ চলছে। এ দুটি শেষ হলে ২১ কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শেষ হবে। হাতে গণনা করায় অনেক সময় লাগছে। দ্রুত ঘটনা শেষ করতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তরা নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।’

এদিকে দুপুরে জাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওইদিন ভোট গণনা শুরু হয় রাত সোয়া ১০টায়। টানা তিনদিন ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

এ নির্বাচন নিয়ে নানা নাটকীয় পরিবেশ তৈরি হয়। এর আগে নির্বাচন বয়কট করেছেন ছাত্রদলসহ চারটি প্যানেল। নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড না থাকা ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে একজন নির্বাচন কমিশনারসহ বিএনপিপন্থি চার শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন।

জাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। এর প্রায় ৬৭-৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

