জাকসুর ভোট গণনা শেষ, ফলাফল সাড়ে ৪টায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ৪২ ঘণ্টা পর অবশেষে শেষ হলো জাহাঙ্গীরনগর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে বিকেল সাড়ে ৪টায়।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে ভোট গণনা শেষ হয়। বিকেল সাড়ে ৪টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান।

এরআগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওইদিন ভোট গণনা শুরু হয় রাত সোয়া ১০টায়। তবে ম্যানুয়ালি ভোট গণনা করায় ফল প্রকাশে এত সময় নিল নির্বাচন কমিশন।

তবে বহুল প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন বয়কট করেছেন ছাত্রদলসহ চারটি প্যানেল ও স্বতন্ত্র পাঁচ প্রার্থী। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে একজন নির্বাচন কমিশনারসহ বিএনপিপন্থি চার শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন।

এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ২৫ পদের বিপরীতে প্রার্থী ১৭৭ জন। মোট ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন। এরমধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। প্রায় ৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

