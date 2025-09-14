  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলেন ছাত্রদল নেতা মিঠু

প্রকাশিত: ০৫:২৫ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাবি শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমিদুল হাসান মিঠু/ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন রাবি শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমিদুল হাসান মিঠু। স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।

এ সময় মাহমিদুল হাসান মিঠু গণমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। যেহেতু এটি একটি জটিল নির্বাচনী প্রক্রিয়া, তাই যাচাই-বাছাইয়ের ধাপ ছিল এবং আমার বাদ পড়ারও শঙ্কা ছিল। ছাত্রদল একটি বড় সংগঠন—এখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করা হয়েছে। সমস্ত নির্বাচনী নিয়ম মেনে সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে এবং সংগঠনের ফলাফলকে গতিশীল করার জন্য আমি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলাম।

তিনি বলেন, সংগঠন আমাকে বিবেচনা করেছে। যে ১৭টি হল সংসদ, একটি মূল সংসদ এবং সিনেট প্রতিনিধি নিয়ে বিশাল এই নির্বাচন, সেখানে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে কিছু কাজ করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি সংগঠনের কাছে দায়বদ্ধ। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া পূরণে আমি কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও করে যাবো।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের প্যানেলে তাকে না রাখায় স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি।

