জাকসুর ফলাফলের পর জাবির মসজিদে শিবিরের দোয়া-মোনাজাত

জাকসুর ফলাফলের পর জাবির মসজিদে শিবিরের দোয়া-মোনাজাত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-সহ শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক বিজয় উপলক্ষে দোয়া ও মোনাজাত করেছে সংগঠনটির জাবি শাখার নেতাকর্মীরা।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।
এতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগাসহ কেন্দ্রীয় ও শাখার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলে জাকসু নির্বাচনে বিজয়ের জন্য শোকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।
শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে জাকসুর ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
নির্বাচনে জাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে ২০টিতেই জয় পায় শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট। বাকি চারটির মধ্যে দুটি বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) ও দুটি স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত।
