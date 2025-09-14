সন্ধ্যা থেকে প্রচারণা শুরু করতে পারবেন রাকসু প্রার্থীরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে আজ। এদিন থেকেই প্রচারণা শুরু করতে পারবেন প্রার্থীরা। এ পর্যন্ত ১৪ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এর মধ্যে রাকসুতে ১১ জন ও সিনেটে তিন জন।।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এ পর্যন্ত ৯টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ছাড়া কোনো ছাত্র সংগঠন বা স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করতে পারেনি। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক ভবনগুলোয় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে গণনা ও ফলাফল ঘোষণার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে ভিপি পদে ২০ জন, জিএস পদে ১৪ ও এজিএস পদে ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঘোষিত নয়টি প্যানেল হলো ছাত্রদল মনোনীত ‘আবীর-জীবন-এষা’ পরিষদ, ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, ‘রাকসু ফর র্যাডিক্যাল চেইঞ্জ’, ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’, ‘অপরাজেয় ৭১’, ‘অপ্রতিরোধ্য ২৪’, ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’, ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’, ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’ ও ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’।
নাম প্রত্যাহার করা প্রার্থীদের মধ্যে ভিপি পদে ২ জন, জিএস ১, ক্রীড়া সম্পাদক ১, মিডিয়া সহপ্রকাশনা সম্পাদক ১, সহপরিবেশ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ২, নারী বিষয়ক সম্পাদক ১, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ১, বিতর্ক সম্পাদক ১, কার্যনির্বাহী সদস্য ১ এবং সিনেটে ৩ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আজ (রোববার) সন্ধ্যার দিকে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রকাশের পর থেকেই প্রার্থীরা তাদের প্রচার-প্রচারণা করতে পারবেন।’
মনির হোসেন মাহিন/এফএ/এমএস