জবি শিক্ষক সমিতির বিবৃতি
বৃহত্তর স্বার্থে অবৈধ বাসস্ট্যান্ড উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ও বাহাদুর শাহ পার্কসংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ বাস ও লেগুনা স্ট্যান্ড এবং ফুটপাতের দোকানপাট উচ্ছেদে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জবিশিস)। সামান্য কিছু অসুবিধা হলেও বৃহত্তর স্বার্থে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে সবাই ঐক্যমত পোষণ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) জবিশিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় অবৈধ স্ট্যান্ড উচ্ছেদের দাবি নতুন নয়। দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি শিক্ষক সমিতি প্রশাসনের কাছে এ দাবি জানায়। এরপর জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, ট্রাফিক বিভাগ ও বাস মালিক সমিতিকে নিয়ে একাধিক বৈঠক হলেও কার্যকর সমাধান আসেনি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি এক শিক্ষার্থীকে দুটি বাস চাপা দেওয়ার পর শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে নামলে ৭ সেপ্টেম্বর ডিসি ট্রাফিকসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে বাস মালিক সমিতির নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে রায়সাহেব বাজার মোড় থেকে বাস চলাচল বন্ধ করা হয়।
এ কৃতিত্ব এককভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক উল্লেখ করে জবিশিস জানায়, ১০ সেপ্টেম্বর এলাকার নয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কবি নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজসহ সব প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সবার সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
অবৈধ বাসস্ট্যান্ড অপসারণে যানজট কমবে, শিক্ষার্থীদের জীবন ঝুঁকিমুক্ত হবে এবং বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ থেকে মুক্তি মিলবে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়। অবৈধ লেনদেন ও মাদক কারবারের মতো বিষয়গুলোও বন্ধ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গতি নিয়ন্ত্রণ, ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ এবং বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়েও প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে বলে শিক্ষক সমিতি আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।
টিএইচকিউ/এমএমকে/জেআইএম