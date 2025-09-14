ভিপি-জিএস ছাড়াই স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা ‘ইউনাইটেড ফর রাকসুর’

ভিপি-জিএস ছাড়াই স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা ‘ইউনাইটেড ফর রাকসুর’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ছাড়াই ইউনাইটেড ফর রাকসু নামে আংশিক প্যানেল ঘোষণা করেছে কয়েকজন স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ প্যানেল ঘোষণা করেন প্রার্থীরা। এসময় তাদের ভিশন ও অঙ্গীকার প্রকাশ করেন।
প্যানেলে কোনো সহ-সভাপতি (ভিপি) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) না থাকলেও অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেজওয়ান করিম, সহ-নারী বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হাসনা হেনা বর্ষা, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইফতেখার আলম ধ্রুব, সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. নাবিল বিন জাকির।
এছাড়াও মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার মোর্শেদ খান, সহ-মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তালহা হোসাইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বিজয় কৃষ্ণ দাস, সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. রাসেল রানা, সহ-পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেলের মিডিয়া ও প্রচারণা বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়ার মোর্শেদ খান বলেন, গতানুগতিক ধারার থেকে আমাদের প্যানেলটি আলাদা। এ প্যানেলে ভিপি, জিএস, এজিএস পদে কাউকে রাখিনি কারণ আমাদের প্যানেলে এরকম কাউকে দেখি নাই। শিক্ষার্থী সমাজ যদি আমাদের নির্বাচিত করে তাহলে আমরা তাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারবো।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/জিকেএস