জাবি উপাচার্য
চব্বিশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা জাকসু নির্বাচনে পূরণ হলো
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেছেন, ‘২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে গণআকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের মাধ্যমে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো।’
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩ বছর পর জাকসু পেয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ১৯৭১ ও ২০২৪ এর চেতনাকে ধারণ করে জাকসুর নতুন নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ উন্নয়নে, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এবং একটি গণতান্ত্রিক, সমন্বিত ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠনমূলক যে কোনো প্রয়াসে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।’
উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমি আশা করি, নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ দায়িত্বশীলতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর, সহনশীল ও প্রগতিশীল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলি।’
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর জাকসু নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীসহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন উপাচার্য।
গত ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় জাকসুর দশম নির্বাচন। দুদিন ভোট গণনার পর শনিবার সন্ধ্যা ৭ টায় জাবির কেন্দ্রীয় ও ২১ হল সংসদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র থেকে আব্দুর রশিদ জিতু ও জিএস পদে শিবিরের মাজহারুল ইসলাম।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জিকেএস