রাকসুর নীতিমালা সংশোধন, লটারিতে নির্ধারণ হবে ব্যালট নম্বর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের দাবির মুখে ব্যালট নম্বর নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে লটারির মাধ্যমে ব্যালট নম্বর নির্ধারণ করা হবে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে নির্বাচন কমিশনের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নতুন নীতিমালা অনুযায়ী রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে লটারির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যালট নম্বর বরাদ্দ দেওয়া হবে।
শনিবার রাতে নির্বাচন কমিশনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে রোববার বিকেল ৪টায় সিনেট ভবনে সকল প্রার্থীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি পদের বিপরীতে লটারির মাধ্যমে ব্যালট নম্বর দেওয়া হবে।
এর আগে শনিবার কয়েকটি প্যানেলের নেতারা নির্বাচন কমিশনে গিয়ে ব্যালট নম্বর বরাদ্দ পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানান। পরে রাতে নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় নীতিমালা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নির্বাচন কমিশনের পূর্বের নীতিমালার ৬(৪) ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছিল, ‘প্রার্থীদের তালিকা প্যানেল আকারে জমা হলে লটারির মাধ্যমে প্যানেলের ক্রমধারা নির্ধারিত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নামের তালিকা বাংলা বর্ণমালার আদ্যক্ষর ক্রমানুসারে প্রকাশ করবে।’
তবে সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী বলা হয়েছে, ‘রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর প্রার্থীদের প্রত্যেকের ব্যালট নম্বর প্রতিটি পদের বিপরীতে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।’
