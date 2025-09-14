ঢাবির পাঁচ ভবনে শিবিরের স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি একাডেমিক ভবনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন এ তথ্য জানান সংগঠনটির ঢাবি শাখার নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবিরের ঢাবি শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা এই মেশিন অনেক আগেই প্রস্তুত করে রেখেছি। ডাকসুর আচরণবিধি ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় আমরা এতদিন তা স্থাপন করিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মো. মহিউদ্দীন খান বলেন, আমরা ছাত্ররাজনীতির আমূল পরিবর্তন চাই। আমরা শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি করতে চাই। এর আগেও আমরা শিক্ষার্থীদের স্বার্থে প্রতিটি হলে ঠান্ডা পানির ফিল্টার স্থাপন করেছি। এভাবে সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকাই আমাদের অঙ্গীকার।
সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আশিক বলেন, আমরা আমাদের সক্ষমতার আলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যেতে চাই। আমাদের স্বল্প সক্ষমতায় এই ভেন্ডিং মেশিন দিচ্ছি। আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করে গেছি। ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকতে সদা প্রস্তুত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ভবনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করে ছাত্রশিবির। সেগুলো হলো, কার্জন হল, মোকাররম ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ও বিজনেস ফ্যাকাল্টি (এফবিএস)।
