দোকানিদের মাঝে গ্লাভস-মাস্ক বিতরণ রাকসুর দুই প্রার্থীর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে দোকানিদের মাঝে সার্জিক্যাল ক্যাপ, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ করেছেন রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত দুই প্রার্থী।
রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরের বিভিন্ন খাবার দোকানিদের হাতে এসব তুলে দেন তারা। এসময় পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. আর-রাফি ও সহকারী সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী কুঞ্জশ্রী রায় সুলগ্ন (শুভ) এসব বিদতণ করেন। এসময় ছাত্রদলের অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. আর-রাফি বলেন, শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো নিরাপদ খাদ্য। আমরা দোকানিদের অনুরোধ করেছি যেন তারা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে খাবার প্রস্তুত করেন। খাবারে যদি চুল পড়ে থাকে বা মশা-মাছি বসে, তাহলে শিক্ষার্থীরা নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। আমরা চাই ক্যাম্পাসের সব শিক্ষার্থী নিরাপদ খাবার পায়।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারলে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত ক্যাম্পাস বিনির্মাণে কাজ করবেন।
একই কর্মসূচিতে সহকারী সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী কুঞ্জশ্রী রায় সুলগ্ন (শুভ) বলেন, আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার হলো শিক্ষার্থীদের সকল অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার, আর আমরা সেই অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় কাজ করব।
কর্মসূচির আওতায় টুকিটাকি চত্বরের সব খাবার দোকান ও চায়ের দোকানের কর্মচারীদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।
