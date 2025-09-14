  2. ক্যাম্পাস

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) উদ্বোধনের ছয়ঘণ্টা পর বিকল হয়ে পড়ে একটি বিআরটিসি বাস। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়-পীরগঞ্জ সড়কের বিশমাইল বাজারের কাছাকাছি পৌঁছারে বাসটি নষ্ট হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিআরটিসির পুরোনো বাস ভাড়া নেওয়ায় এ অবস্থা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে আরও ভালো বাস ভাড়া নিতে পারত। দূরে যাওয়ার পথে এরকম মাঝ পথে বিকল হলে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।’

বাসে থাকা মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী আল আমিন বলেন, ‘আমরা বাসে ছিলাম। হঠাৎ চাকা নষ্ট হয়ে যায়। পরে কোনো মতে পীরগঞ্জে আনছে।’

এদিকে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলে নতুন সাতটি বাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলী।

উদ্বোধনের দিনই বাস বিকল হওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে বেরোবির পরিবহন পুলের পরিচালক মাসুদ রানা বলেন, ‘আমি তো জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। এমন তো হওয়ার কথা না।’

