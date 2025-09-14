জবির সিএসই বিভাগে চেয়ারম্যান নেই ১১ দিন, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

জবির সিএসই বিভাগে চেয়ারম্যান নেই ১১ দিন, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান পদের মেয়াদ গত ২ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। এরপর ১১ দিন পার হলেও নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বিভাগের দুই অধ্যাপকের মধ্যে কে চেয়ারম্যান হবেন তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে চেয়ারম্যান নিয়োগ না দেওয়ায় বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।
চেয়ারম্যান নিয়োগের বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের সব শিক্ষককে নিয়ে এক সভা করে। ওই সভায় শিক্ষকদের সম্মতিক্রমে অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. পরিমল বালাকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
তবে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন অধ্যাপক ড. পরিমল বালাকে উদ্দেশ্য করে একটি আইনি নোটিশ পাঠান। নোটিশ পাওয়ার পর ড. পরিমল বালা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন।
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এতদিন বিভাগে দুজন অধ্যাপক ছিলেন। তারা পালাক্রমে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে একজন তিনবার এবং অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন দুইবার চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে সর্বশেষ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্যের দায়িত্বকালীন নতুন চারজন শিক্ষক অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। সেক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকেই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়ার কথা। কিন্তু অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন চেয়ারম্যান পদ দাবি করায় নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগে প্রশাসন জটিলতায় পড়ে।
চেয়ারম্যান না থাকায় নানা সংকটের মধ্যে পড়েছে বিভাগটি। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে একাডেমিক কার্যক্রমে। বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী পলাশ বলেন, আজ ১১ দিন অতিবাহিত হচ্ছে বিভাগে চেয়ারম্যান নেই। এতে আমরা একাডেমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। অবিলম্বে আমাদের বিভাগের শিক্ষকদের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হোক।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানা যায়, কোনো বিভাগে অধ্যাপকদের মধ্যে পালাক্রমে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনকালীন যদি নতুন কেউ অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি না পান, তবে বিদ্যমান অধ্যাপকরা পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন। তবে নতুন কেউ অধ্যাপক হলে তাকেই চেয়ারম্যান করার নজির বহু বিভাগে রয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের বিভাগেও একই ঘটনা ঘটেছে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন স্বীকার করেন, তিনি এরই মধ্যে দুইবার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বলেন, ‘বিভাগে এখন নতুন তিনজন অধ্যাপক আছেন ঠিকই, কিন্তু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে চেয়ারম্যান হওয়ার অধিকার আমারই রয়েছে। তাই আমাকে বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান পদ ডিনকে দেওয়ায় আমি উকিল নোটিশ পাঠাই।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, ‘বিভাগে চেয়ারম্যান নিয়োগের বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের জন্য আমি এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টাদের কাছে একটি ব্যাখ্যা চেয়েছি, যেন এ ধরনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়। এজন্যই গত বৃহস্পতিবার বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিং করে ডিনকে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ একজন অধ্যাপক নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বরাবর উকিল নোটিশ দিয়েছেন, যা আমাদের জন্য বিব্রতকর।’
