ডাকসু নির্বাচনে যোগবিভ্রাট, পরিবর্তন আসেনি নির্বাচিতদের তালিকায়

ডাকসু নির্বাচনে যোগবিভ্রাট, পরিবর্তন আসেনি নির্বাচিতদের তালিকায়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের যোগফলে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, তার সংশোধনের পর নির্বাচিতদের তালিকায় কোনো পরিবর্তন আসেনি বলে জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার সই করা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ঘোষিত ও প্রকাশিত ফলাফল চূড়ান্ত ও অপরিবর্তিত আছে। ৮টি কেন্দ্রের ভোট যোগ করে ডাকসুর সমন্বিত ফলাফল তৈরির সময় দীর্ঘ এবং বিরতিহীন কাজের কারণে কিছু ক্ষেত্রে সামান্য যোগবিভ্রাট ঘটে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ইতোমধ্যে প্রকাশিত কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলের ভিত্তিতে ডাকসুর সমন্বিত ফলাফল সংশোধন করা হয়েছে। তবে, এই সংশোধনের ফলে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।
এর আগে ডাকসু নির্বাচনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অংশ নেওয়া লানজু খান এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে অংশ নেওয়া মোহাম্মদ সাকিব ভোট গণনায় গড়মিলের অভিযোগ তুলেছিলেন।
