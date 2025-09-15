ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ জিএস প্রার্থী আরাফাতের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফলে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচনে অংশ নেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী আরাফাত চৌধুরী।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রতিকার চেয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন তিনি।
অভিযোগপত্রে আরাফাত উল্লেখ করেন, ফলাফলের অসংগতি, দায়িত্বপ্রাপ্তদের পক্ষপাত, প্রক্সি ভোট, পূর্বে ভরাট ব্যালট পেপার, অস্বাভাবিক ভোটার উপস্থিতি, স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ বেশকিছু অনিয়ম হয়েছে। তিনি ভোটের সংখ্যা যাচাই, পুনর্গণনা, পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং প্রতিটি কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ উন্মুক্ত করার দাবি জানান।
এ বিষয়ে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজ (১৫ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনের অভিযোগ জমা দেওয়ার শেষদিন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বসবে, মিটিং করবে। তদন্তসাপেক্ষে যে তথ্য উঠে আসবে তা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।
গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জয়ী হয় ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’। ঘোষিত ফলে দেখা যায়, ৪ হাজার ৪৪ ভোট পেয়ে জিএস পদে চতুর্থ স্থানে ছিলেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আরাফাত চৌধুরী।
