খাবারে টেস্টিং সল্ট

ঢাবির জহুরুল হক হলের দোকানিকে হল সংসদ নেতার জরিমানার নোটিশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের একটি দোকানে রান্নায় টেস্টিং সল্টের ব্যবহার পাওয়া গেছে। হল সংসদের সদ্য নির্বাচিত সমাজসেবা সম্পাদক জহির রায়হান জানান, ওই দোকানিকে দুই হাজার টাকা জরিমানার নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দোকান পরিদর্শনের সময় জহির রায়হান ৬ নম্বর দোকানে টেস্টিং সল্ট পান। তখন তিনি দোকানিকে এ জরিমানা করেন।

জহির রায়হান জাগো নিউজকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দোকানিকে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার না করতে সতর্ক করা হচ্ছিল। তবুও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি তা ব্যবহার করে আসছিলেন।

তিনি জানান, জরিমানার অর্থ এখনো আদায় হয়নি, তবে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সঠিক কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে দোকানের বৈধতা বাতিলের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও খাদ্য অধিদপ্তর রান্নায় টেস্টিং সল্ট ব্যবহারে আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

