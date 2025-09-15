খাবারে টেস্টিং সল্ট
এবার ক্যান্টিনকে জরিমানা করলেন জহুরুল হক হলের জিএস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সূর্যসেন হলের পর এবার জহুরুল হক হলের টিনশেডের ক্যান্টিনে টেস্টিং সল্টের উপস্থিতি থাকায় এক হাজার টাকা জরিমানা করেছেন হলের নবনির্বাচিত জিএস খালেদ হাসান।
জানা গেছে, রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) হলের ক্যান্টিন পরিদর্শনকালে টেস্টিং সল্টের উপস্থিতি নজরে আসে খালেদ হাসানের। পরে এটিকে কেন্দ্র করে তিনি ক্যান্টিন মালিককে এক হাজার টাকা জরিমানার একটি নোটিশ দেন।
তিনদিনের মধ্যে জরিমানা পরিশোধসহ হল প্রশাসনের কাছে জবাবদিহির কথাও উল্লেখ রয়েছে নোটিশে।
এ ঘটনার পর খালেদ হাসান তার ফেসবুক পেজে এক পোস্টে লিখেছেন, টিনশেড ক্যান্টিনের মোস্তফা ভাইয়ের দোকানে ক্ষতিকর টেস্টিং সল্ট পাওয়ায় ১০০০ টাকা জরিমানাসহ তিন কার্যদিবসের মধ্যে হল সংসদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
