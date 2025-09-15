  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচন ও সম্পূরক বৃত্তিসহ জবি বাগছাসের ৫ দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে ৫ দফা দাবি ঘোষণা করছেন বাগছাসের জবি শাখার মুখ্য সংগঠক ফেরদৌস শেখ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের জন্য আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে রোডম্যাপ প্রকাশ ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরুসহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ভাষা শহিদ রফিক ভবনের নিচে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে দাবিগুলো ঘোষণা করেন সংগঠনটির মুখ্য সংগঠক ফেরদৌস শেখ।

তিনি বলেন, গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত ‘লং মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। বিশেষ করে ৭ একরের অস্থায়ী আবাসন প্রকল্পে এখনো মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়নি এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কার্যক্রম শুরু হয়নি।

তিনি সম্প্রতি ঢাকা পোস্টে প্রকাশিত একটি সংবাদের কথা তুলে অভিযোগ করেন, সম্পূরক বৃত্তি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ইউজিসি এখনও জবি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূরক বৃত্তি এর অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আসছে।

ফেরদৌস শেখ বলেন, জকসু নির্বাচনের সংবিধি এরইমধ্যে পাস হলেও তা এখনো মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। আবার ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হওয়ায় নির্বাচনও পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা মনে করি প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

বাগছাসের পাঁচ দফা দাবি হলো- সম্পূরক বৃত্তি প্রদানের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ও প্রশাসনিক বাধা দূরীকরণ, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত, ৪৫ দিনের মধ্যে জকসু নির্বাচন সম্পন্ন, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজের দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত এবং ৭ একরের অস্থায়ী আবাসন প্রকল্প দ্রুত শেষ করে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

