ডাকসুর নারী সদস্যদের নিয়ে বাজে মন্তব্য, চাকরি হারালেন রাকিবুল

ডাকসুর নারী সদস্যদের নিয়ে বাজে মন্তব্য, চাকরি হারালেন রাকিবুল
ডাকসুর নির্বাচিত চারজন নারী সদস্যের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে বাজে মন্তব্য জুড়ে দেওয়ায় চাকরি হারিয়েছেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) গবেষণা সহকারী রাকিবুল মবিন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিআইজিডির এক বিবৃতিতে গবেষণা সহকারী রাকিবুল মবিনের সঙ্গে ‘সম্পর্কের ইতি টানার’ কথা জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাকিবুল মবিনের মন্তব্যে আপত্তি জানিয়ে বিআইজিডিকে চিঠি দেন ডাকসুর নবনির্বাচিত আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক শাখাওয়াত জাকারিয়া। তাতে রাকিবুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। চিঠি দেওয়ার দুদিনের মাথায় তাকে চাকরিচ্যুত করলো বিআইজিডি।
বিআইজিডির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সম্প্রতি রাকিবুল মবিনের ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি পোস্ট সম্পর্কে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) অবগত রয়েছে। পোস্টটি তার ব্যক্তিগত মতামতের বহিঃপ্রকাশ। তবে এটি কোনোভাবেই বিআইজিডির মূল্যবোধ, মান বা প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না। তার ব্যক্তিগত মতামতকে বিআইজিডির প্রাতিষ্ঠানিক মতামত হিসেবে গণ্য করাও উচিত নয়।’
এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা অন্য যে কোনো মতের ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রতি করা যে কোনো অবমাননাকর, বৈষম্যমূলক বা অসম্মানজনক আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই।’
রাকিবুল মবিনকে চাকরিচ্যুত করার বিষয়টি উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যথাযথ পদক্ষেপ অনুসরণ করে আমাদের নৈতিক ও পেশাদারি অবস্থানকে সমুন্নত রেখে আমরা জড়িত ব্যক্তির (রাকিবুল মবিন) সঙ্গে সম্পর্কের অবসান টেনেছি। আমাদের প্রত্যেক সদস্য যেন প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ও আচরণবিধি মেনে চলেন বিআইজিডি সেটি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
রাকিবুল মবিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সানেম, ইউআরএফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন।
গত ১০ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাবির সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের ফল প্রকাশের সময় শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের চারজন নারী প্রার্থী জয়ী হওয়ায় তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস করেন। সেই ছবি একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত হয়। ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে বাজে মন্তব্য জুড়ে দেন রাকিবুল মবিন।
বিষয়টি নিয়ে রাকিবুল মবিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে।
