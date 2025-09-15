রাকসু নির্বাচন
আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর শ্রেণিকক্ষে প্রচারণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শ্রেণিকক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলা ভবনে আরবি বিভাগের ৩০৬ নম্বর কক্ষে তাকে প্রচারণা চালাতে দেখা যায়।
রাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা আচরণবিধির ধারা ৪/ঝ–তে উল্লেখ আছে, একাডেমিক ভবনের অভ্যন্তরে মিছিল বা সমাবেশ করা এবং শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে কোনো নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের জিএস পদপ্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবন বলেন, ‘আমি আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী। আমি আমার বিভাগের জুনিয়রদের সঙ্গে বাইরে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম। তাদের জানালে ফার্স্ট ইয়ারের সিআর (শ্রেণি প্রতিনিধি) আমাকে বলেছিল, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি ওপরে আসেন। এজন্য আমি রুমে গিয়ে দুই মিনিট কথা বলেছিলাম। ওই সময় ওদের কোনো ক্লাস ছিল না।’
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। তবে শ্রেণিকক্ষে প্রচারণার কোনো প্রমাণ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেবো।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস