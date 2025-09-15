  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইতালির কূটনীতিকের সাক্ষাৎ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে ফেদেরিকো জাম্পারেল্লি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় অবস্থিত ইতালি দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ফেদেরিকো জাম্পারেল্লি।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) উপাচার্যের নিজ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারা। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান ইতালীয় ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইতালীয় ভাষা বিষয়ে পাঠদানের জন্য ইতালি থেকে শিক্ষক আনার পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়েও মতবিনিময় করেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় ইতালির কূটনীতিককে ধন্যবাদ জানান উপাচার্য।

