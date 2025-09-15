  2. ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন নিলো ছাত্রদল, প্যানেল ঘোষণা মঙ্গলবার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে এসে বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়ন ফরম তুলেছে শাখা ছাত্রদল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে এসে বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়ন ফরম তুলেছে শাখা ছাত্রদল।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চাকসু ভবনে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম নেন তারা। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের উপস্থিতিতে প্যানেল ঘোষণা করার কথা জানিয়েছে সংগঠনটি। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মতো একক প্যানেল দেওয়া হবে।

অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনে তোড়জোড় শুরু করেছে ছাত্রশিবির, ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র অধিকার পরিষদসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠন। এরই মধ্যে ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ও ‘চাকসু ফর র‍্যাপিড চেঞ্জ’ নামে প্যানেল ঘোষণার কথা জানিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ।

সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রত্যাশী শাখা ছাত্রদল নেতা মো. শাফায়াত বলেন, ‘কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী আজ নিজেদের মতো মনোনয়ন নিয়েছি। আগামীকাল আমাদের প্যানেল ঘোষণা করা হবে।’

ছাত্র অধিকার পরিষদের চবি শাখা সদস্য সচিব রোমান রহমান বলেন, ‘আমরা দুটি বড় ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের সঙ্গে কথা বলছি। তারা যদি আমাদের প্রাপ্ত সম্মান দেখায়, আমরা তাদের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে রাজি আছি।’

এবারের নির্বাচনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বাইরেও এমফিল ও পিএইচডির শিক্ষার্থীরাও প্রার্থী হতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মতো ওএমআর পদ্ধতিতেই ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ ও হল সংসদে দুই প্রার্থী মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। আজ এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংসদে ৯১ জন ও ছেলেদের হলে ২৬ এবং মেয়েদের হলে ২৬টি মনোনয়ন বিতরণ হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

তফসিল অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত তালিকা। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।

