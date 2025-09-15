চাকসু নির্বাচন
দ্বিতীয় দিনে ১৪১ ফরম সংগ্রহ করেছে শিক্ষার্থীরা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে ১৪১টি মনোনয়ন ফরম তুলেছেন প্রার্থীরা।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন চাকসু নির্বাচন পরিচালনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় চাকসু নির্বাচন কমিশনের অফিসে মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর এ তিনদিন মনোনয়নপত্র বিতরণ করা করা হবে। আর ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমাদানের কার্যক্রম চলমান থাকবে।
গত কালের তুলনায় আজ (সোমবার) আরও বেশি উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে। সকাল সাড়ে ৯টায় মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীদের উপস্থিতিও বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় সংসদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৭১ জন প্রার্থী। হল সংসদে মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে ৭০টি। এরমধ্যে ছাত্র হল সংসদে ২৫ জন প্রার্থী এবং ছাত্রী হলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে ৪৫ জন প্রার্থী। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদে সর্বমোট মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৪১ জন প্রার্থী।
মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে সাতজনসহ ২৮টি মনোনয়ন ফরম তুলেছেন প্রার্থীরা। এ নিয়ে দুদিনে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন ১৬৯ প্রার্থী।
গত ২৮ আগস্ট চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে ভোটার ছিলেন ২৫ হাজার ৮৬৬ জন। পরে ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৬৩৪ জন।
সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে আমরা উৎসবমুখর পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি। আমরা আশাবাদী, একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ শিক্ষার্থীবান্ধন চাকসু নির্বাচন আমরা উপহার দিতে পারব।’
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, চবি শাখার নেতৃবৃন্দ। তবে তারা সবাই এককভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এখনও ঘোষণা করা হয়নি ছাত্রদলের দলীয় প্যানেল। মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিন হলেও এখনো চবি ছাত্রশিবিরের কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।
তফসিল অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। পরে ২৫ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।
