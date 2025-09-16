রাকসু
সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ১২ দফা ইশতেহার ঘোষণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল ১২ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজী ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।
প্যানেলের ঘোষিত ১২ দফা ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে- অ্যাকাডেমিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, ‘রিসার্চ অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট’ দপ্তর গঠন, ফি পরিশোধে ওয়ান-স্টপ সল্যুশন, কার্যকর ও শক্তিশালী অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক গঠন, উপাচার্য নির্বাচন চালুর দাবি, প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের জন্য আইইবি এক্রিডিশন, ‘ফুড অ্যান্ড পাবলিক হেলথ মনিটরিং গ্রুপ’ গঠন, সবার জন্য পৃথক ইনস্টিটিউশনাল মেইল, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও মাল্টিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমিউনিটি ফোরাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সমন্বয় এবং পূর্ণাঙ্গ টি-এসএসসি বাস্তবায়ন।
ইশতেহার ঘোষণার পর রাকসুতে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী তাসিন খান বলেন, আমাদের সময় মাত্র এক বছর। এক বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কাজগুলোই আমরা ইশতেহারে রেখেছি। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত যে সমস্যার মুখোমুখি হন সেগুলোর মূল জায়গাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবো আমরা।
প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়েছে কিনা বা শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া কেমন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) থেকে আমরা প্রচারণা শুরু করেছি। শিক্ষার্থীদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমাদের আশ্বস্ত করছেন। আশা করি ভালো কিছু হবে।
