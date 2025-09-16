রাকসু নির্বাচনে নিয়োজিত থাকবে দুই হাজার পুলিশ: আরএমপি কমিশনার

রাকসু নির্বাচনে নিয়োজিত থাকবে দুই হাজার পুলিশ: আরএমপি কমিশনার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে দুই হাজার পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
এসময় আরএমপি কমিশনার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এখানে আমাদের গোয়েন্দা দল কাজ করছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এরিয়া যেহেতু অনেক বড় এবং বিভিন্ন প্রবেশপথ রয়েছে, সেহেতু আমরা কেন্দ্রভিত্তিক একটা বলয় তৈরি করবো। নির্বাচনের আগের দিন থেকে তা কার্যকর হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে কোন জায়গায় কী ধরনের নিরাপত্তা লাগবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সে অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাবো।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এএসএম