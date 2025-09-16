চাকসু নির্বাচন
প্রীতিলতা হল সংসদে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিলো ইসলামী ছাত্রী সংস্থা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে হল সংসদ থেকে অংশ নিতে ‘সংঘবদ্ধ ছাত্রী জোট’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীতিলতা হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারা।
সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিনে চাকসু ভবনে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করেন প্যানেলটির ১২ জন শিক্ষার্থী।
প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মিজাবাহুল জান্নাত তারিন। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আরবি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাদিয়া সুলতানা তাসনিয়া এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে থাকবেন ভূগোল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফরিদা রিমা।
এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আফরিদা রিমা বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার ব্যানারে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছি। আমাদের হলে ডাইনিং সমস্যা, পাঠাগারে পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব ও ছোট নামাজ রুমের মতো বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করবো। আমরা নারী শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চাই।’
তফসিল অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত তালিকা। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।
