রাকসু
১৭ কেন্দ্রের ৯৯০ বুথে ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ৯টি অ্যাকাডেমিক ভবনের ১৭টি কেন্দ্রে থাকবে মোট ৯৯০টি বুথ। এসব বুথে ভোটগ্রহণ শেষে ব্যালট বাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে নিয়ে গণনা করা হবে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টায় রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০৫ জন। বিপুল এই ভোটারদের জন্য ৯টি অ্যাকাডেমিক ভবনে মোট ১৭টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এছাড়া ভোট গ্রহণের জন্য মোট ৯৯০টি বুথ থাকবে। আমরা আশা করছি, এই ব্যবস্থায় ভোটারদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।’
অধ্যাপক ড. নজরুল আরও বলেন, ‘ভোটগ্রহণ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একটানা চলবে। ভোট শেষে সব ব্যালট বাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আনা হবে এবং সেখানেই ভোট গণনা শুরু হবে। তাছাড়া ভোট গণনার পুরো প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।’
অন্যদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই হাজার পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সাংবাদিকদের সাথে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
এ সময় আরএমপি কমিশনার আবু সুফিয়ান বলেন, ‘নির্বাচনকে সামনে রেখে গোয়েন্দা টিমসহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল পরিসর ঘুরে দেখে কেন্দ্রীভূত নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে এবং বাইরেও নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।’
তিনি আরও জানান, ‘প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে ভোটের আগে ও পরে গণনার স্থান চিহ্নিত করা হবে এবং কোথায় কী ধরনের নিরাপত্তা প্রয়োজন তা ঠিক করা হবে। সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২০০০ সদস্য নিয়োজিত থেকে তিন স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হবে। পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থাও এতে যুক্ত থাকবে।’
আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
