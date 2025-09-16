জকসুসহ ৩ দফা দাবিতে অনশনে দুই ছাত্র সংগঠনের নেতারা
জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণাসহ তিন দাবিতে অনশন শুরু করেছেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) নেতারা।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের নিচে তারা এ কর্মসূচি শুরু করেন।
অনশনরত শিক্ষার্থীরা হলেন- ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ও বোটানি বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী একে এম রাকিব; সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের শিক্ষার্থী অপু মুনশি; বাগছাস জবি শাখার আহ্বায়ক ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী ফয়সাল মুরাদ; সদস্যসচিব ও ইতিহাস বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী শাহীন মিয়া; মুখ্য সংগঠক ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী ফেরদৌস শেখ।
অনশনকারী শাহীন মিয়া বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন ও অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে আসছি। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি; বরং নানা অজুহাতে টালবাহানা করছে। তাই আমরা অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও দাবি আদায় করে এখান থেকে ফিরবো ইনশাআল্লাহ। আর যদি তারা ব্যর্থ হয়, তবে এমন প্রশাসনের কোনো প্রয়োজন নেই।’
ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাবো। এর আগে ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেও কোনো ফল আসেনি, তাই অনশনই শেষ ভরসা। সম্পূরক বৃত্তির বিষয়ে প্রশাসন একেক সময় একেক নাম দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে; কখনো আবাসন বৃত্তি, কখনো সম্পূরক বৃত্তি, আবার বিশেষ বৃত্তি। নাম পরিবর্তনের কারণে টাকা আসছে না বলা হচ্ছে, যা আসলে একটি নাটক। এই প্রহসনের অবসান চাই।’
একে এম রাকিব বলেন, ‘আমরা ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি, কিন্তু প্রশাসন তাতে সাড়া দেয়নি। আসলে প্রশাসন ঘুমিয়ে থাকে, আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমেই তাদের ঘুম ভাঙে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে।’
অনশনকারীদের তিন দফা দাবি
• শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি কার্যকরের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে।
• বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করতে হবে।
• ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকি প্রদান করে স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করা এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
