শাবিপ্রবিতে ছাত্র আন্দোলনে সহিংস ঘটনার ১৪ তদন্ত সম্পন্ন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনাসহ বিভিন্ন অনিয়মের তদন্তে গঠিত ২৩টি কমিটির মধ্যে ১৪টির কাজ শেষ হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নতুন প্রশাসনের এক বছরপূর্তি উপলক্ষে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সারওয়ারউদ্দীন চৌধুরী এ তথ্য জানান।

লিখিত বক্তব্যে উপাচার্য জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত বছরের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, হল থেকে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার, দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনাগুলো তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মোট ২৩টি কমিটি গঠন করে। এর মধ্যে ১৪টি তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। বাকি তদন্ত প্রতিবেদনগুলো পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। একই সঙ্গে আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ওপর যে নিপীড়নমূলক শাস্তি দিয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে ‘স্মার্ট রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম’ চালু করা হয়েছে বলেও জানান উপাচার্য। তিনি বলেন, নতুন ২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং দীর্ঘদিন বৈষম্যের শিকার হওয়া শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ৯ জন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং বৈষম্য নিরসন কমিটির সুপারিশে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

উপাচার্য জানান, ঢাকায় অবস্থিত গেস্ট হাউজ বুকিংয়ের জন্য নিজস্ব সফটওয়্যার ও নতুন নীতিমালা চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল অফিস গঠন করে কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাডজাঙ্কট ও ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত এবং ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সব সফটওয়্যার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ‘ইউনিভার্সিটি সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট’ কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

