বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৮ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাকসু ও হল সংসদে ১০৬৩ মনোনয়নপত্র বিতরণ, জমার শেষ দিন আজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শেষ হয়েছে গতকাল। এতে মোট ১০৬৩টি মনোনয়নপত্র বিতরণ হয়েছে। এর মধ্যে চাকসুতে ৪৭৪ ও হল সংসদে ৫৮৯ জন মনোনয়ন নিয়েছেন।

চাকসুর নির্বাচন কমিশনার ও সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম. আরিফুল হক সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন,‘প্রথম দুদিন মনোনয়ন সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তুলনামূলক কম থাকলেও শেষ দিনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সময়ও বাড়ানো হয়েছিল। উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়ন সংগ্রহ সম্পন্ন হওয়ায় আমরা আনন্দিত।’

গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়ে সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত চলে। চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তবে গতকাল শেষ দিনে বেশি ভিড় থাকায় রাত ৮টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করে নির্বাচন কমিশন।

এর আগে গত রোববার শুরু হয় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম। তিনদিনে ২৬ পদের বিপরীতে কেন্দ্রীয় সংসদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও স্বতন্ত্র পদে মনোনয়ন নেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে শুধু শেষ দিনেই মনোনয়ন নেন ৩৭৭ জন প্রার্থী।

এবারের হল সংসদ নির্বাচনে ১৪টি হল ও একটি হোস্টেল সংসদে শেষ দিনে বিক্রি হয়েছে ৫১৬টি ফরম। এর আগে গত দুই দিনে বিক্রি হয়েছিল ৭৪টি। সব মিলিয়ে হল সংসদের ২০৬টি আসনের বিপরীতে বিক্রি হয়েছে ৫৮৯টি ফরম। হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় সংসদে তিনদিনে সবশেষ মনোনয়ন ফরম বিক্রয় হয়েছে ১০৬৩টি।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ। এরপর মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই করে ২১সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ।

সোহেল রানা/এমএন/এএসএম

