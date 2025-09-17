চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ-জমাদানের সময় বাড়ালো

চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ-জমাদানের সময় বাড়ালো
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদানের সময় একদিন বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে চাকসু নির্বাচন কমিশনার ও সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের ৭ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চাকসু, হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদানের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ তারিখ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর)। এদিন বিকেল ৫টা মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। জমাদানের শেষ সময় শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা।
এর আগের ঘোষণা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর)
জানা গেছে, গতকাল মনোনায়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হলেও বুধবার সকালে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান অন্তত দুইদিন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বৃদ্ধির আবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জানান। এর পরপরই নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানে সময় একদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাগো নিউজকে অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, আমাদের কাছে শিক্ষার্থীরা সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় একদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
সোহেল রানা/এমএন/এমএস