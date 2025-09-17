প্রথমবারের মতো ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথমবারের মতো ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শেখ গিয়াস উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠার পর এবারই প্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরাত, নাতে রাসুল (সা.), রচনা প্রতিযোগিতা ও ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং রাসুল (সা.)-এর সিরাতের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী বেলা ১১টায় মুক্তমঞ্চে রাসুল (সা.)-এর সিরাত বিষয়ক আলোচনা সভা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আব্দুস সালাম খান এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মোশাররফ হোসেন।
আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেবেন মুফতি আব্দুল মুনয়িম খান। সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন।
বাদ জোহর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও মিলাদ এবং দোয়া মাহফিল হবে।
টিএইচকিউ/এমআইএইচএস/জেআইএম